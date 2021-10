Vater von Neymar reagiert mit emotionalen Post auf Instagram

„Ein Held ohne Lügen“

Neymar zweifelt

„Ich glaube, das wird meine letzte WM. Ich glaube das, weil ich nicht weiß, ob ich noch die Stärke im Kopf habe, mich weiter mit Fußball zu beschäftigen“, meinte Neymar in der DAZN-Doku „Neymar and the Line of Kings“.