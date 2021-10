FC Bayern: Nagelsmann-Assistenten Toppmöller und Zembrod loben Müller

„Er ist als Spieler mega intelligent, kann das Spiel super gut lesen. Er ist ja nicht umsonst letztes Jahr auch als Trainer bezeichnet worden“, sagten sie in der neuesten Folge des FC Bayern Podcast . ( Co-Trainer: Wir waren mit Julian schon im Biergarten )

Müller sei „unheimlich schnell in der Auffassungsgabe. Bei irgendwelchen Regeln ist er mit der Erste, der sofort alles versteht". Damit eigne er sich als perfekter Ersatz der Co-Trainer, falls diese einmal ausfallen sollten.

Der Routinier macht auch im Nationalteam in ähnlicher Rolle auf sich aufmerksam. „Thomas Müller ist der dritte Co-Trainer, den wir haben", meinte Kai Havertz während der EM.

Bereits in seiner Bayern-Zeit hatte der heutige Bundestrainer Hansi Flick erklärt: „Wenn man von einem verlängerten Arm des Trainers sprechen will, dann ist Thomas Müller es mit Sicherheit. Er coacht das Team auf dem Feld. Das muss man so klar sagen. Er macht das top."