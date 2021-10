Josuha Guilavogui vom VfL Wolfsburg: Seine Tiefpunkte und sein Highlight

Der Franzose erlebte absolute Höhepunkte, aber auch bittere Tiefschläge. In der Saison 2014/15 spielte Guilavogui bei den Wölfen an der Seite von Kevin De Bruyne.

Pokalsieg das sportliche Highlight

„Ich wusste gar nicht, dass der Pokal in Deutschland so wichtig ist, ich hatte in Frankreich bereits einen Pokal gewonnen, aber in Deutschland habe ich dann erfahren, dass so ein Pokalsieg für den Verein sehr viel bedeutet. Das ist definitiv meine beste Erinnerung“, meinte er. Den Moment des Triumphes habe er immer noch im Kopf.