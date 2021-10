Leichtathletik: Kessing ins Council des europäischen Verbandes gewählt

Kessing in EAA-Council gewählt © FIRO/FIRO/SID

Deutschlands Leichtathletik-Präsident Jürgen Kessing ist in das Council des europäischen Verbandes EAA gewählt worden. Der 64-Jährige erhielt bei der Wahl am Donnerstag in Lausanne 42 von 49 möglichen Stimmen. Nach dem Tod von Svein Arne Hansen (Norwegen) wurde Dobromir Karamarinov zum neuen Präsidenten gewählt, der Bulgare hatte das Amt zuletzt bereits kommissarisch übernommen.