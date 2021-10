Worlds 2021: Interview mit DFM-Coach "Yang"

Obwohl das Team aktuell in der eigenen Gruppe auf dem letzten Platz rangiert, ist dies dennoch ein beachtlicher Erfolg für die eSports-Organisation der LJL. Bis dato ist es keinem Team der japanischen Region gelungen die Endrunde der Weltmeisterschaft in League of Legends zu erreichen. Ein Erfolg, der nicht nur bei den Spielern zu finden ist, auch das Coaching Team ist maßgeblich daran beteiligt.

Detonation FocusMe wird am kommenden Samstag um den Einzug in die K.o.-Runde oder das Ausscheiden aus dem Turnier spielen. Neben EDG treten in Gruppe B Rekordweltmeister T1 und NA-Vertreter 100 Thieves an.