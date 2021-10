Wie Jürgen Klopp Ernährungsberaterin Nemmer vom FC Bayern wegschnappte

Klopp: „Hatte von ihrem Ruf gehört“

„Ich kannte Mona nicht, als ich in Deutschland arbeitete, aber ich hatte von ihrem Ruf gehört“, verriet der deutsche Coach im Vorwort von Nemmers neuem Buch „A Taste of the Liverpool Way“: „Die Bedeutung der Ernährung für Profisportler wurde immer deutlicher, und ich wollte das Beste für den Liverpool Football Club. Ich habe Spieler, Trainer und Manager aus der ganzen Welt befragt, und immer wieder kam derselbe Name zurück: Mona!“