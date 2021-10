Walisischer Nationalspieler David Brooks von AFC Bournemouth hat Krebs

Der walisische Nationalspieler David Brooks leidet an Krebs © Imago

Schock für die walisische Nationalmannschaft. David Brooks teilt mit, an einer Krebserkrankung zu leiden und sich in Behandlung zu begeben.

„Obwohl dies ein Schock für mich und meine Familie ist, ist die Prognose positiv und ich bin zuversichtlich, dass ich mich vollständig erholen und so bald wie möglich wieder spielen kann“, so der Mittelfeldspieler auf Twitter.

Brooks bedankte sich bei den „Ärzten, Krankenschwestern, Beratern und Mitarbeitern, die mich behandelt haben, für ihre Professionalität, ihre Herzlichkeit und ihr Verständnis während dieser Zeit.“ Auch an die Mitarbeiter des walisischen Fußballverbandes richtete er ein paar Worte, da man „ohne die rasche Aufmerksamkeit des medizinischen Teams“ die Krankheit vielleicht nicht entdeckt hätte.

Walisischer Nationalspieler sorgt für Schocknachricht

„Ich bin mir der Aufmerksamkeit und des Interesses der Medien bewusst, möchte aber darum bitten, dass meine Privatsphäre in den kommenden Monaten respektiert wird. Ich werde über meine Fortschritte berichten, sobald ich dazu in der Lage bin“, so Brooks weiter.