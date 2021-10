Bundesliga: Christian Heidel verlängert beim FSV Mainz über 2022 hinaus

Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, einigten sich der Bundesligist mit seinem Vorstand Strategie, Sport und Kommunikation auf eine Zusammenarbeit über den ursprünglich festgelegten Zeitraum bis 2022 hinaus. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Gemeinsam mit Martin Schmidt und Bo Svensson haben wir uns in der vergangenen Saison aus einer fast schon ausweglosen sportlichen Lage befreit und damit den ersten Teil unserer Mission erfüllt. Diesen Weg will ich fortsetzen und den Verein weiter stabilisieren und entwickeln“, sagt Christian Heidel in einem Statement des FSV.