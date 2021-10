DTM: Gerhard Berger kritisiert Mercedes und Audi

Vier Tage nach dem DTM-Finale am Norisring meldet sich Boss Gerhard Berger zu Wort und kritisiert die Vorgänge rund um Mercedes und Audi.

Hochspannung bis zum Finale, drei Piloten unterschiedlicher Marken, die noch Meister werden konnten, tausende Fans auf den traditionsreichen Tribünen am Norisring. Das Feld für ein würdiges Saisonfinale der DTM war bereitet. (Alles zur DTM)

Doch das DTM-Wochenende am Norisring endete mit einem Shitstorm. Weil Audi-Pilot Kelvin van der Linde Tabellenführer Liam Lawson brutal abräumte. Und weil Max Götz dank einer Mercedes-Stallorder Meister wurde. (DTM-Fahrerwertung)

DTM-Boss Gerhard Berger (62) hatte am Sonntag in Nürnberg noch sein Verständnis für die Aktion eingeräumt. Mittlerweile sieht er das anders.

„Ganz ehrlich: Ich habe die letzten Nächte richtig schlecht geschlafen“, sagt er in Bild . „Ich bin seit 40 Jahren Motorsportler durch und durch und mit solchen künstlichen Verschiebungen kommt mein Sportlerherz nicht zurecht. Wenn ein Fahrer aus eigener Initiative eine Entscheidung im Sinne des Teams trifft, dann ist das in Ordnung. Das ist aber auch die Grenze. Absolut inakzeptabel ist, wenn Teams oder Fahrer den Auftrag bekommen, ihre Position aufzugeben, um den Vorteil woanders hinzuverlagern.“

Stallorder in der Formel 1? Keine Entschuldigung

Dass Stallorder auch in der Formel 1 praktiziert wurde und wird, ist für Berger kein Argument, um die Vorgänge vom Norisring zu verteidigen.

Der DTM-Boss: „Gerade in der Formel 1 gibt es viele Beispiele, die sportlich aus Sicht der Fans und der anderen Teams nicht akzeptabel sind. Ich erinnere nur daran, mit welcher Welle der Empörung Ferrari von den Fans konfrontiert wurde als Rubens Barrichello seiner Zeit den Sieg für Michael Schumacher aufgegeben hat. In unserem Fall sprechen wir aber von einer teamübergreifenden Anordnung. Das ist noch einmal eine ganz andere Qualität, die ich weder sportlich noch persönlich auf unserer Plattform akzeptieren kann. Das heißt: Das Thema ist nicht vom Tisch und ich werde mich persönlich für eine künftige Lösung einsetzen.“

Gut möglich, dass eine Stallorder per Reglement in Zukunft verboten wird. Für die Kritik von AF Corse-Ferrari, die nach dem Finale von einer „Schande für die DTM“ sprachen, hat Berger jedenfalls Verständnis.

„AF Corse hat die Teammeisterschaft verdient gewonnen, genauso wie Mercedes den Herstellertitel. Wenn einem aber im letzten Rennen auf diese Art und Weise die Titelchancen genommen werden, kann man sicher verstehen, dass sich die Freude bei Ferrari in Grenzen hält. Das Team bzw. die beiden Fahrer Lawson und Cassidy hätten verschiedene Möglichkeiten gehabt, den Rennverlauf nach diesem Manöver noch zu beeinflussen, zum Beispiel auch mit der Provokation eines SafetyCar-Einsatzes. Das ist nicht passiert. Daher muss ich an dieser Stelle den Hut vor Ferrari und AF Corse ziehen: Sie haben gezeigt, was sportliche Fairness ausmacht.“