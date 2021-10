Leon Draisaitl glänzt bei NHL-Start - auf Spuren von Oilers-Legende Gretzky

Draisaitls Volltreffer: Sie ist sein Rückhalt in dieser Saison

Die Edmonton Oilers feiern in der NHL einen dramatischen Auftaktsieg. Leon Draisaitl glänzt - und wandelt einmal mehr auf Wayne Gretzkys Spuren.

Jubilar und Serientäter Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in seinem 500. NHL-Spiel einen gelungenen Saisonauftakt gefeiert - musste dafür aber gehörig zittern.

Im kanadischen Duell besiegten die Oilers die Vancouver Canucks mit 3:2 nach Penaltyschießen, Draisaitl gelang mit dem Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Zach Hyman direkt sein erster Scorerpunkt. (BERICHT: „Unsere Zeit ist gekommen!“ Draisaitl kündigt Titeljagd an)

Beeindruckend: Zum sechsten Mal in Folge war der Deutsche damit im ersten Spiel einer neuen Saison direkt an einem Tor beteiligt, die Serie des 25-Jährigen reicht zurück bis in die Saison 2016/17.