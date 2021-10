NHL: Draisaitl feiert Auftaktsieg mit den Oilers

Starspieler Leon Draisaitl ist erfolgreich in die neue Saison in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gestartet.

Frankfurt am Main (SID) - Starspieler Leon Draisaitl ist erfolgreich in die neue Saison in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gestartet. Der 25-Jährige gewann zum Auftakt mit den Edmonton Oilers gegen die Vancouver Canucks mit 3:2 nach Penaltyschießen und feierte damit zudem ein gelungenes Jubiläum. Für den Kölner war es das 500. Spiel in der NHL.