Alexander Zverev in Indian Wells im Viertelfinale - Topfavorit Medvedev raus

Nächsten Sportstar geangelt: Was läuft da mit Zverev?

Alexander Zverev bezwingt in Indian Wells einen Angstgegner. Seine Chancen auf den Turniersieg steigen zudem, weil der Topfavorit scheitert.

Der 24 Jahre alte Hamburger setzte sich souverän 6:1, 6:3 gegen den Franzosen Gael Monfils durch und hat damit 20 seiner vergangenen 21 Matches gewonnen. Einzig bei den US Open hatte er sich zuletzt im Halbfinale dem Weltranglistenersten Novak Djokovic geschlagen geben müssen. (NEWS: Alle Infos zum Tennis)

"Ich habe mich heute sehr gut gefühlt auf dem Court", sagte Zverev, der erstmals bei dem Turnier in der Runde der besten Acht steht: "Mir hat es hier schon immer gut gefallen, aber ich habe nie so gut gespielt. Hoffentlich geht es so weiter."