Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der FSV will im Spiel bei Dortmund nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Borussia Dortmund gewann das letzte Spiel gegen den FC Augsburg mit 2:1 und liegt mit 15 Punkten weit oben in der Tabelle. Der letzte Auftritt von Mainz verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin.

Das Heimteam holte den Großteil der Punkte zu Hause, insgesamt zwölf Zähler. Aus diesem Grund dürfte Dortmund sehr selbstbewusst auftreten. Wer Borussia Dortmund als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 15 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Stärke des BVB liegt in der Offensive – mit insgesamt 19 erzielten Treffern. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Dortmund. Borussia Dortmund tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.