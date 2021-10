Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr)

Hertha BSC trifft am Samstag (15:30 Uhr) auf Frankfurt. Eintracht Frankfurt siegte im letzten Spiel gegen den FC Bayern München mit 2:1 und liegt mit acht Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Der letzte Auftritt der Hertha verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 1:2-Niederlage gegen den Sport-Club Freiburg.

Die Heimbilanz der Eintracht ist ausbaufähig. Aus drei Heimspielen wurden nur drei Punkte geholt. Am liebsten teilt das Heimteam die Punkte. Da man aber auch einmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Nur einmal ging Frankfurt in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.