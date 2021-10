2. Liga: Karlsruher SC – FC Erzgebirge Aue (Samstag, 13:30 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien steht der FC Erzgebirge Aue am Samstag im Spiel gegen den Karlsruher SC mächtig unter Druck. Das letzte Ligaspiel endete für den KSC mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den SSV Jahn Regensburg. Aue trennte sich im vorigen Match 1:1 vom Hamburger SV.

Zur Entfaltung ist Karlsruhe daheim noch nicht gekommen, was fünf Punkte aus vier Partien demonstrieren. Die Gastgeber stehen aktuell auf Position zehn und haben in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer den Karlsruher SC als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 21 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Drei Erfolge, vier Unentschieden sowie zwei Pleiten stehen aktuell für den KSC zu Buche. Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte Karlsruhe lediglich einmal die Optimalausbeute.