Ski Alpin: Markus Wasmeier im Interview über Sölden, Super-G und Matterhorn-Abfahrt

Bald steigt in Sölden der traditionelle Auftakt in den Ski-Weltcup. Geht es nach Markus Wasmeier, könnte man darauf verzichten. Auch sonst kritisiert er die Entwicklungsideen im alpinen Skisport.

Nach Felix Neureuther hat eine weitere deutsche Ski-Legende Kritik am frühen Saisonauftakt Ende des Monats geübt.

Der alpine Ski-Weltcup startet am 23. Oktober mit dem Riesenslalom der Damen in Sölden. Nur einen Tag später geht es auch für die Herren mit einem Riesenslalom in die neue Saison. (Alle Rennen LIVE im SPORT1-Ticker)