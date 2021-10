NBA: James Harden hofft auf Meisterschaft trotz Aus von Kyrie Irving

Darauf will sich der 32-Jährige auch voll und ganz konzentrieren. Er habe in dieser Sache mit Coach Steve Nash, General Manager Sean Marks und Eigentümer Joe Tsai gesprochen. Sie alle würden Irvings Überzeugung respektieren, aber „wir haben einen Job zu erledigen.“ (BERICHT: Der größte Egomane der NBA)

Türen weiter geöffnet für Kyrie Irving

Direkt zum Auftakt können die Nets beweisen, zu was das Team in dieser Saison - auch ohne Irving - in der Lage ist. Am Mittwoch geht es gegen den amtierenden Meister, die Milwaukee Bucks. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)