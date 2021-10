WM-Qualifikation: Emil Forsberg bittet bei Schweden-Sieg Ballmädchen um Hilfe

Nicht nur Emil Forsberg und Alexander Isak führen Schweden in der WM-Qualifikation zum Sieg. Auch ein junges Ballmädchen hat seinen Anteil.

Das Spiel gegen Griechenland in der WM-Qualifikation war ein Schlüsselspiel für Schweden.

Durch den 2:0-Sieg sprangen die Skandinavier in Gruppe B wieder an die Tabellenspitze und liegen jetzt zwei Punkte vor Spanien. Für die Tore sorgten Emil Forsberg (59./Foulelfmeter) und der Ex-Dortmunder Alexander Isak (69.). (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Forsberg steuerte aber nicht nur einen Treffer bei, sondern versuchte auch, auf andere Weise nachzuhelfen. In der 78. Minute - es stand bereits 2:0 für sein Team - bekam Schweden eine Ecke zugesprochen, die der Mittelfeld-Star von RB Leipzig ausführte.

Forsberg bittet Ballmädchen um Hilfe

„Ich habe ihr gesagt, dass sie den Ball noch ein bisschen länger festhalten kann, immerhin lagen wir in Führung. Also musste sie mir den Ball nicht so schnell geben. Das hat sie auch getan. Sie hat sich gut geschlagen“, erklärte der Offensivspieler und fügte hinzu: „So haben es die Griechen gemacht, als wir das letzte Mal gegen sie gespielt haben. Aber es war eine spontane Idee.“