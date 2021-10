NFL: Raiders-Qwner Mark Davis äußert sich zum Rücktritt von Jon Gruden nach Skandal-Mails

Vielmehr wurde ein weiteres Festhalten Grudens an seinem Job erst durch die Veröffentlichung einiger Mails am Montag unhaltbar. Ohne dieses Leck ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Raiders-Boss an Gruden festgehalten hätte. Immerhin hatte er ihm trotz einer Bilanz von 19 Siegen und 29 Niederlagen in drei Spielzeiten den Rücken gestärkt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)