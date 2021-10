Formel 1: Helmut Marko, Motorsportchef von Red Bull, warnt vor Nachteil im WM-Kampf zwischen Verstappen und Hamilton

Doch die Sorgenfalten bei den Österreichern werden größer. Deren Motorsportchef Helmut Marko erklärt SPORT1 : „Die Überlegenheit von Mercedes war in der Türkei einfach zu groß. Bei nassen Bedingungen hätte Max Verstappen normalerweise kein Problem haben sollen, Bottas zu schlagen. Doch in Istanbul hatte er keine Chance, das Tempo von Hamiltons Teamkollegen mitzugehen.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Marko: 15 km/h Unterschied? „Wie Tag und Nacht“

Auffällig ist demnach: „Besonders mit leereren Tanks sind sie uns haushoch überlegen. Am Anfang des Rennens sind wir noch auf Augenhöhe. Deshalb tat sich Hamilton auch noch so schwer gegen Tsunoda. Später, als Hamilton auf Gasly auflief (Tsunodas AlphaTauri-Teamkollege; d. Red.) , ließ er ihn stehen, als würde er parken.“

Red Bulls Techniker sind jetzt gefordert. Marko akzeptiert die Antwort der FIA auf eine Red Bull-Anfrage, wonach Mercedes eine weiße Weste hat. „Ich glaube nicht, dass Mercedes etwas Illegales getan hat“, räumt er ein. „Aber seit Silverstone ist etwas komisch. Deshalb liegt es jetzt an uns zu recherchieren, warum sie plötzlich so schnell sind. Ist es nur der Motor oder noch etwas anderes? Wir müssen jetzt Tag und Nacht arbeiten, um ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen und dann dagegenhalten. So schnell wie möglich. Es liegt an uns.“