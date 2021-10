Darts: Jonny Clayton Mit-Favorit bei European Championship

Gerwyn Price ist in Wales das Darts-Aushängeschild. Doch nun schickt sich Jonny Clayton an, ihm gehörig den Rang abzulaufen.

Ein Frettchen rüttelt am Thron!

„Ich habe Wales wieder zurück auf die Karte gebracht, es ist so unvorstellbar und unglaublich hier zu sein“, brach es aus Jonny Clayton heraus.

Kurz zuvor hatte der Darts-Profi im Finale der Unibet Premier League of Darts mit 11:5 gegen José de Sousa triumphiert und so seinen ersten Erfolg bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung gefeiert. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Nach Clayton Aussage könnte man meinen, Wales sei im Pfeilesport eine Exoten-Nation - was mitnichten der Fall ist, wie schon allein der Blick auf Gerwyn Price verdeutlicht, der in den vergangenen Jahren zig Erfolge feiern konnte und die aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit ist.