DFB-Präsidiumsmitglied Oliver Leki kritisiert Deutschen-Fußball-Bund

Finanzvorstand Oliver Leki vom SC Freiburg beklagt beim Deutschen-Fußball-Bund (DFB) ein fehlendes Interesse an Veränderung.

Es gäbe „immer noch Personen, die überzeugt sind - oder zumindest so tun -, als ob alles in bester Ordnung ist und der DFB eher ein Opfer sei“, sagte der 48-Jährige dem kicker : „Das ist für mich nur schwer zu ertragen und eine ungeeignete Grundhaltung, um einen Veränderungsprozess zu initiieren, den es dringend braucht.“

Leki kritisiert DFB

Es brauche ein "hauptamtliches Top-Management, das die Geschäfte mit einem umfassenden Verantwortungsbereich führt, an dem man es auch messen kann", führte er aus. Ein ehrenamtliches Präsidium könne dies in der heutigen Zeit nicht mehr in dem Maße leisten.