Timbersports-Legende Dirk Braun: Ein Gigant und sein tragischer Tod

Auch Dr. Nikolas Stihl, Vorsitzender des Beirats der STIHL Holding AG & Co. KG. war bestürzt über den Vorfall: „Dirk Braun hat uns über fast zwei Jahrzehnte beim Aufbau unserer TIMBERSPORTS Series begleitet, hat uns beraten, hat den Nachwuchs gefördert und gleichzeitig internationale Siege gefeiert. Wir verlieren mit ihm einen Weggefährten und großartigen Menschen, der Überragendes für den von ihm so sehr geliebten Sport geleistet hat.“

Unvergessen ist sein achter und letzter DM-Titel 2016. Mit einer Weltrekord-Zeit im Hot Saw sicherte er sich am 13. August 2016 den Titel.

Dirk Bauer - vom Bodybuilding zum Timbersports

Erst 2003 drückte ihm der Zufall Axt und Säge in die Hand - welche er in der Folge nicht mehr loslassen sollte. In jenem Jahr wurde in seiner Heimat Winterberg ein Holzfäller-Event ausgetragen und die Organisatoren suchten im Vorfeld einen Lokalmatador. Der damals 33-jährige Braun, hauptberuflicher Forstwirt und eben als Bodybuilder erfolgreich, wurde für diese Aufgabe ausgewählt - und er überzeugte von Beginn an. Gleich bei seinem ersten Auftritt belegte er Rang sechs.