Nando Rafael spielt für FC Union Niederrad 07 in Kreisoberliga

Nando Rafael spielt neuerdings in der Kreisoberliga für einen Klub aus Frankfurt.

„Wir freuen uns, mit Nando Rafael einen Ex-Profi für die Union gewonnen zu haben, der uns mit seiner Erfahrung und Intelligenz auf und neben dem Platz helfen kann“, schrieb der Achtligist - unter der Kreisoberliga sind in Hessen die Kreisligen A bis D - bei Instagram.

Rafael spielte für Gladbach und Bochum

Der Offensivspieler hat in seiner Laufbahn 120 Bundesliga- und 56 Zweitligapartien absolviert, in denen er 48 Tore schoss. Seine letzte Profistation war der VfL Bochum in der Saison 2015/2016.