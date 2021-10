Neymar: PSG-Ikone wettert gegen Superstar

Die jüngsten Äußerungen von Neymar haben hohe Wellen geschlagen, nicht nur in Brasilien. In einer Dokumentation auf DAZN hatte der 29-Jährige angekündigt, seine Nationalmannschaftskarriere womöglich nach der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr beenden zu wollen.

„Das ist eine schreckliche Aussage für PSG“, erklärte der Franzose bei RMC Sport und verwies auf die durchwachsenen Leistungen des Brasilianers in dieser Saison: „Neymar ist ein großartiger Spieler, wenn er fit ist. Das Problem ist, dass er sich in einer schlechten Phase befindet [...] Es fehlt an Geist, an Begeisterung. Wenn man zwischen den Zeilen liest, ist ihm PSG egal.“