FC Bayern München: Die Co-Trainer von Julian Nagelsmann erzählen überraschende Anekdoten

Bayern-Trainer Nagelsmann erzählt eine Stunde Witze

Er erinnert sich in diesem Zusammenhang besonders gerne an den Abend vor dem ersten Bundesligaspiel der Bayern bei Borussia Mönchengladbach. „Vor dem Spiel in Gladbach haben wir in Düsseldorf zusammen abends gesessen. Ich glaube, da hat er eine Stunde am Stück nur Witze erzählt. Das war so lustig.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)