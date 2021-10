NFL: Jon-Gruden-Aus bei Las Vegas Raiders - Rassismus-Skandal mit Dimension

Raiders: Gruden fällt seit Jahren unangenehm auf

Warum hat niemand früher Alarm geschlagen, wie konnte der 58-Jährige in einem mannigfaltig kommunizierten Geflecht aus sexistisch und rassistisch verunglimpfender Sprache folgenlos so viele Menschen herabwürdigen?

Wie aus dem am Montagabend veröffentlichten Bericht der New York Times hervorgeht, war Gruden zwischen 2011 bis 2018 immer wieder auffällig geworden, hatte dabei unter anderem NFL-Commissioner Roger Goodell als „Schwuchtel“ und „Pussy“ bezeichnet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Entsprechend reagierte Emmanuel Acho nun auf das Aus des Coachs: „Jon Gruden musste sofort gehen. In unserer Gesellschaft ist kein Raum für Hass und Sprache dieser Art. Und nicht eine Person sollte dieses überfällige Vorgehen nun in Zweifel ziehen - das nennt man Rechenschaftspflicht.“

Der frühere Linebackers der Cleveland Browns und Philadelphia Eagles fügte auf Twitter an, es sei „zwingend notwendig, Minderheiten als Stimmen und Gesichter in Machtpositionen in der Gesellschaft zu haben, damit keine so wuchernde Ignoranz herumläuft.“