IOC-Vize Coates zur Uiguren-Frage: „Souveränität der Länder respektieren“

Vizepräsident John Coates hat ausgeschlossen, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) wegen der Menschenrechtslage in China Druck auf den Gastgeber der anstehenden Winterspiele ausübt. „Wir sind keine Weltregierung. Wir müssen die Souveränität der Länder respektieren, die die Spiele ausrichten“, sagte Coates bei einer Veranstaltung in seiner Heimat Australien.

Das IOC sei "nicht in der Lage, in ein Land zu gehen und ihm zu sagen, was es zu tun hat. Das ist nicht unsere Aufgabe", führte der 71-Jährige aus. Aufgabe des IOC sei es jedoch, "dafür zu sorgen, dass die nationalen olympischen Komitees oder die olympische Bewegung keine Menschenrechtsverletzungen bei der Durchführung der Spiele begehen".