1. FC Köln "bis auf Weiteres" ohne Ellyes Skhiri

Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Der 26-Jährige Tunesier war im Länderspiel am Sonntag gegen Mauretanien verletzt ausgewechselt worden. Nach seiner Rückkehr nach Köln ergab eine MRT-Untersuchung nun eine Knieverletzung. Am Freitag (20.30 Uhr) sind die Rheinländer bei der TSG Hoffenheim zu Gast.