Conor McGregor: Wirbel nach Halbnackt-Post in Protz-Auto mit offenbar Joint

Unklar ist, ob McGregor in dem Rolls-Royce tatsächlich fährt und eine Straftat begeht, für die in den USA enorme Bußgelder und bis zu einem Jahr Gefängnis drohen könnten.

Conor McGregor halbnackt in Luxus-Auto - und mit Joint?

So oder so: Derr 33-Jährige wandte sich gewohnt wortreich und protzend an seine User, hinterließ einen langen Kommentar, in dem er über die UFC herzieht.