BVB: "Erbärmlich"- Handballerinnen kommen nicht in die Halle

Die Handballerinnen des BVB wollen in der Bundesliga ihren Titel verteidigen. Einen Tag vor einem Spiel kommen sie aber nicht in die Halle.

„Für mich sind das untragbare Zustände, wie hier in Dortmund mit uns umgegangen wird. Das ist wirklich erbärmlich!“ Harte Worte von Handball-Abteilungsleiter Andreas Heiermann in den Ruhrnachrichten .

Was ist passiert? Die Handballerinnen von Borussia Dortmund spielen in der Bundesliga, wurden im vergangenen Jahr Deutscher Meister ( News: Alles zum Handball ).

BVB schimpft: „Ein Fiasko“

Am Dienstagmorgen wollten die BVB-Damen trainieren – doch sie kamen nicht in die Halle. Das berichten die Ruhrnachrichten .

„Der Aushilfs-Hausmeister erklärte mir, er lässt uns nicht in die Halle, weil wir tags zuvor die Nutzung nicht unterschrieben hatten“, erklärte Fuhr: „Von der Trainingssteuerung her ist das für mich ein Fiasko.“

BVB versäumt Anmeldung

Am Montagabend habe man aber Kontakt zum Hausmeister aufgenommen und mündlich abgeklärt, dass am Dienstagmorgen trainiert werde. Da eine Unterschrift des BVB aber offenbar ausblieb, wurden Team und Trainer am Morgen nicht in die Halle gelassen.