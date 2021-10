Mats Hummels: BVB-Star über Haaland, Nationalmannschaft, Flick & Fitness

Rückkehr ins DFB-Team: "Tut sich Hummels das an?"

Mats Hummels nimmt Stellung zu seiner Nicht-Berücksichtigung in der Nationalmannschaft. Auch über Erling Haaland spricht der BVB-Star.

„Die Nationalmannschaft braucht mich ganz klar nur, wenn ich bei 100 Prozent bin. Mit 80 oder 90 Prozent braucht mich die Mannschaft nicht“, erklärte der Abwehr-Boss in Diensten von Borussia Dortmund im Interview mit der Sport Bild .

Hummels über Flick und Nationalmannschaft

Hummels fügte an: „Wir haben da hinten drin beim, DFB wirklich gute Jungs. Daher weiß ich, dass ich nur eine wichtige Rolle einnehmen kann, wenn ich komplett auf dem besten Level performe."

Dass ihn Hansi Flick seit der Europameisterschaft und auch zuletzt in der WM-Qualifikation unberücksichtigt gelassen hat, sieht der 32-Jährige recht gelassen - zumal die Kommunikation mit dem Bundestrainer und Ex-Coach des FC Bayern gut sei.

„Ich habe ihm klar gesagt: Ich bin sowohl fitnesstechnisch als auch gesundheitlich noch nicht bei 100 Prozent", so Hummels, „wenn ich spiele, will ich helfen. Und niemandem den Platz wegnehmen, weil mein Name Mats Hummels ist."