2. Liga: Hannover 96 – FC Schalke 04 (Freitag, 18:30 Uhr)

S04 will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Hannover punkten. Das letzte Ligaspiel endete für Hannover 96 mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen den 1. FC Nürnberg. Schalke muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken.

Im Angriff weist 96 deutliche Schwächen auf, was die nur sieben geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der bisherige Ertrag des Gastgebers in Zahlen ausgedrückt: drei Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt gewann 96 etwas an Boden. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte Hannover in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss Hannover 96 diesen Trend fortsetzen.