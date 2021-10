2. Liga: SC Paderborn 07 – SSV Jahn Regensburg (Freitag, 18:30 Uhr)

Der SC Paderborn 07 fordert im Topspiel den SSV Jahn Regensburg heraus. Der SCP siegte im letzten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:2 und liegt mit 17 Punkten weit oben in der Tabelle. Der SSV kam zuletzt gegen den Karlsruher SC zu einem 2:2-Unentschieden.

Die Heimbilanz von Paderborn ist ausbaufähig. Aus vier Heimspielen wurden nur vier Punkte geholt. Die Offensive der Heimmannschaft in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 20-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Die passable Form des SC Paderborn 07 belegen neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.

Die Angriffsreihe von Regensburg lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 20 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchten die Gäste in den vergangenen fünf Spielen.