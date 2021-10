FC Bayern: Berater Stefan Backs über Alexander Nübel und Manuel Neuer

Konkrete Gespräche über eine Vertragsverlängerung haben noch nicht stattgefunden, sollen aber bald folgen. Neuer selbst hat nach SPORT1 -Informationen bereits hinterlegt, dass er seine Karriere in München beenden will. Aber wann?

Bislang ist der große Torwart-Showdown in München auf den 30. Juni 2023 ausgelegt. Dann endet der Vertrag von Neuer und die zweijährige Leihe von Nübel, der aktuell bei der AS Monaco wichtige Spielpraxis sammelt.

Bei Neuer-Verlängerung könnte Nübel Bayern verlassen

Nübel steigert sich in Monaco

In der Zukunftsfrage um seinen wertvollsten Klienten bleibt der Berater ruhig und besonnen: „2023 ist noch lange hin und in zwei Jahren kann sehr viel passieren. Am Ende werden die Verantwortlichen des FC Bayern entscheiden, wer über 2023 hinaus im Tor stehen wird. Für mich ist es derzeit am wichtigsten, dass Alexander wie jetzt bei einem Topklub spielt, regelmäßig Leistung bringt und weitere Schritte in seiner Entwicklung macht.“