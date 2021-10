WM: Dänemark löst Ticket - Österreich verpasst Turnier

Dänemark schlägt Österreich und löst damit vorzeitig das Ticket für die WM in Katar. Die Österreicher scheitern in der WM-Qualifikation, hoffen aber auf einen Umweg.

Dänemark fährt nach Katar, England patzt nach Ausschreitungen in Wembley, Italien und Spanien müssen wieder zittern: Auf dem Weg zur Wüsten-WM 2022 hat am Dienstag einzig EM-Halbfinalist Dänemark für klare Verhältnisse gesorgt und als zweite Mannschaft das Ticket für die Endrunde gelöst.

Den Dänen bleibt dieser Nervenkitzel erspart: Das Team von Trainer Kasper Hjulmand feierte beim 1:0 (0:0) gegen Österreich den achten Zu-Null-Sieg im achten Qualifikationsspiel und fährt zum zweiten Mal in Folge zu einer Endrunde. Zuvor hatte sich nur Deutschland sportlich für Katar qualifiziert.

Joakim Mähle (53.) traf in Kopenhagen für die Dänen, die als einziges europäisches Team noch keinen Punkt abgegeben haben. Für Österreich mit dem zuletzt in der Kritik stehenden Trainer Franco Foda platzte dagegen die letzte Hoffnung auf den Play-off-Platz in der Qualifikation.