Fussball: Spielerberaterin Angela Rullo zeigt es allen

Angela Rullo ist eine Exotin in der Männerdomäne © Instagram/angelarullo_sportslawyer

Angela Rullo ist Spielerberaterin und sorgt als Exotin in dieser Männerdomäne für Aufsehen. Regelmäßig muss die Italienerin gegen Vorurteile ankämpfen.

Angela Rullo arbeitete für die Sportabteilung einer internationalen Anwaltskanzlei. In dieser Zeit entdeckte sie ihre wahre Leidenschaft: den Fußball. Rullo verspürte den brennenden Wunsch, die Interessen junger, talentierter Spieler zu schützen und sie dabei zu unterstützen, ihre Karriere zum Erfolg zu führen.

In diesem Transfersommer gelang Rullo dann Historisches. Sie war die erste Spielerberaterin, die einen Transfer nach Saudi-Arabien abwickelte. Dieser Vorgang ging weit über den Fußball hinaus und durchbrach eine kulturelle Barriere.

Rullo transferierte ihren Klienten Cephas Malele zu Al-Tai, nachdem der gebürtige Angolaner mit 18 Treffern in Rumänien auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Bei seiner Vorstellung saß die Italienerin neben Malele und trug eine Abaya, die traditionelle Frauenkleidung in Saudi-Arabien, als Zeichen des Respekts für die Sitten des Landes.

Rullo erhält „viele seltsame Nachrichten“

„Es war wirklich schwer, aber ich weiß, was man braucht, um im Fußball zu arbeiten“, erklärte sie. „Und die Tatsache, dass der Spieler mir vertraute, ermöglichte es mir, ruhig und ordentlich zu arbeiten, um zu liefern.“

Rullo: Das ist der Schlüssel zum Erfolg

„Wenn der Spieler dem Agenten vertraut, ist das zum Glück der Schlüssel zum Erfolg. Es gibt nichts, was einem in die Quere kommen kann. Dann sind all diese Leute plötzlich verschwunden“, stellte Rullo klar.