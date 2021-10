NHL: Philipp Grubauer bei Seattle Kraken vor Saison-Start

Nationaltorwart Philipp Grubauer will mit dem neuen NHL-Klub Seattle Kraken Eishockey-Geschichte schreiben - und steht dabei auch privat vor besonderen Herausforderungen.

So ganz heimisch ist Philipp Grubauer in Seattle noch nicht. „Es ist eine sehr schöne Stadt, überall sieht man Wasser“, schwärmt der Eishockey-Nationalspieler, „und es gibt sehr gute Restaurants, sehr guten Fisch.“ ( NEWS: Alles zur NHL )

Nur ein Zuhause hat der Oberbayer an der Pazifikküste noch nicht. Schlaflos in Seattle so wie der Kino-Klassiker mit Tom Hanks und Meg Ryan aus den frühen 9e0r Jahren?