Boxen: Tyson Fury feiert nach Triumph über Deontay Wilder Mega-Party in Las Vegas

Tyson Fury setzt sich in einem denkwürdigen Kampf gegen Deontay Wilder durch und feiert seinen Triumph ausgelassen. Dabei zeigt er auf einer Mega-Pool-Party keine Anzeichen von Müdigkeit.

Und das hat der WBC-Champion im Schwergewicht ausgelassen gefeiert. Fury soll nach seinem Triumph in einem Nachtclub bis drei Uhr morgens Party gemacht haben. Aber damit nicht genug: Am nächsten Tag setzte er die Feierlichkeiten mit Familie und Freunden bei einer Mega-Poolparty fort.

Diese fand im Wet Republic in Las Vegas statt - einem 54.500 Quadratmeter großem Veranstaltungsort mit riesigen Pools und Tauchbecken. Mit dabei war auch DJ Steve Aoki. Der 43-Jährige stand am Abend zuvor noch bei der Party im Hakkasan-Nachtclub an der Seite von Fury auf der Bühne.