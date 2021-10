Arsene Wenger glaubt Technik-Revolution

FIFA-Entwicklungsdirektor Arsene Wenger glaubt schon für die Fußball-WM 2022 in Katar an automatisierte Abseits-Entscheidungen.

„Es gibt eine große Chance, dass dies schon im kommenden Jahr passiert. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, aber das wird die nächste große Entwicklung bei den Schiedsrichtern“, sagte der frühere Weltklasse-Trainer am Dienstag bei einem Pressegespräch in Paris.

Die FIFA hatte bereits im August erklärt, an einer Technologie zu arbeiten, die „ähnlich wie die Torlinientechnologie“ eingesetzt werden soll - also keine Entscheidungen trifft, aber in kürzester Zeit dem Schiedsrichter Beweise liefern kann.