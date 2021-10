Georginio Wijnaldum ist seit seinem Wechsel zu Paris Saint Germain „nicht völlig glücklich“

Georginio Wijnaldum war einer der vielen Top-Transfers von Paris Saint Germain im verrückten Transfer-Sommer. Der Niederländer wechselte mit vielen Vorschusslorbeeren ablösefrei vom FC Liverpool in die französische Hauptstadt. (SERVICE: Alles Wichtige zur Ligue 1)

Bisher konnte Wijnaldum in Paris noch nicht voll überzeugen. Der niederländische Nationalspieler stand zwar bei zehn der elf Pflichtspiele auf dem Platz, aber nur zwei Mal über 90 Minuten. Oft kam er nur von der Bank ins Spiel.

Zum Vergleich: Unter Jürgen Klopp spielte Wijnaldum in der vergangenen Saison beim FC Liverpool 31 seiner 51 Pflichtspiele über die volle Distanz.

Nun hat sich der 30-Jährige erstmals selbst zu seiner frustrierenden Situation in Paris geäußert. „Ich kann nicht sagen, dass ich aktuell völlig glücklich bin. Die Situation ist nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte“, sagte Wijnaldum gegenüber NOS in den Niederlanden.