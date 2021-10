WM-Qualifikation heute: Wer sich für WM 0222 in Katar qualifizieren kann

Die deutsche Nationalmannschaft hat als erste Nationalmannschaft der Welt ein Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar gebucht. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Mit dem 4:0-Kantersieg steht damit neben dem Gastgeber Katar der erste Teilnehmer einer besonderen WM fest - der ersten WM im Winter: Der Startschuss wird am 21. November 2022 fallen, das Endspiel steigt kurz vor Weihnachten am 18. Dezember.

Während die Qualifikations-Entscheidungen in den Fußballverbänden der anderen Kontinente noch auf sich warten lassen werden, stehen in Europa bereits die Wochen der Wahrheit an - teilweise schon der Tag der Wahrheit!