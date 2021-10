Bierhoff will Unterkunft in Katar schnell klären

Nach der Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar will DFB-Direktor Oliver Bierhoff die Frage nach der Unterkunft so schnell wie möglich klären.

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar will DFB-Direktor Oliver Bierhoff die Frage nach der Unterkunft so schnell wie möglich klären. „Wir fliegen in diesem Jahr nochmal nach Katar, um uns die Unterkunft anzuschauen“, sagte Bierhoff nach dem 4:0 (0:0) gegen Nordmazedonien in Skopje Sport1.