Borussia Mönchengladbach: Sperre von Heiko Vogel auf fünf Spiele erhöht

Heiko Vogel fehlte am vergangenen Wochenende überraschend auf der Trainerbank der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Nun ist auch der Grund klar.

Vogel-Strafe sorgt für Kritik

Die verhängte Strafe sorgte für massive Kritik . Unter anderem meldete sich die österreichische Nationalspielerin Viktoria Schnaderbeck zu Wort. Die Spielerin des FC Arsenal sprach auf Instagram von einer „bewussten Form des Sexismus. Fußballerinnen zu trainieren ist KEINE STRAFE. Diese Sanktion des WDFV muss Konsequenzen mit sich bringen. Ich bin mir sicher, dass sich jede Fußballerin und vermutlich auch jede Sportlerin so fühlt, wie ich mich fühle: DISKRIMINIERT.“

Der WDFV reagierte und gab den Fall an das Verbandsgericht, um auch den Tatbestand der Diskriminierung klären zu lassen. Dieses kam zu dem Schluss die Sperre von zwei auf fünf Spiele zu erhöhen. Also muss Gladbachs Reserve auch in den beiden kommenden Spielen gegen den FC Weegberg-Beeck und den SV Rödinghausen auf Vogel verzichten.