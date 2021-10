Nationalmannschaft: Oliver Bierhoff über Hansi Flick, Timo Werner, WM-Qualifikation

Die Maschine mit der Flugnummer OS2652 von der Fluggesellschaft Austrian Airlines wird das DFB-Team nach Frankfurt bringen. In der bayrischen Hauptstadt steigen zunächst die Bayern-Stars, aber auch viele Mitarbeiter aus dem Staff aus, wie etwa Bundestrainer Hansi Flick oder Oliver Bierhoff. Die anderen Nationalspieler wie etwa Marco Reus (BVB), Jonas Hofmann (Gladbach) oder David Raum (Hoffenheim) fliegen nach Frankfurt weiter und werden von dort individuell in ihre Wohnorte gebracht.

Kurz vor dem Abflug aus Nordmazedonien zeigte sich Bierhoff glücklich: „Wir sind sehr zufrieden, dass wir so früh das WM-Ticket für Katar gelöst haben“, sagte der Nationalmannschaftsdirektor zu SPORT1 . „Die Qualifikation in der Gruppe darf man allerdings nicht überbewerten. Mir gefällt es insgesamt, mit welcher Mentalität und Seriosität die Jungs an ihre Aufgaben rangehen.“ (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Oliver Bierhoff: „Habe mich sehr für Timo Werner gefreut“

Allen voran für Doppel-Torschütze Timo Werner, der zuletzt arg in der Kritik stand und jetzt in vier von fünf Flick-Länderspielen fünf Treffer erzielen konnte, freut sich Bierhoff.

Nach der geglückten WM-Quali geht der Blick nun in Richtung Katar. In den kommenden Wochen will Bierhoff mit seinem Stab die Planungen vorantreiben und ein WM-Quartier gefunden haben: „Die Planungen sind diesmal nicht ganz einfach. Wir haben nur eine sehr kurze Vorbereitungszeit. Im Detail steht noch nichts fest. Wir fliegen in diesem Jahr nochmal nach Katar, um uns die Unterkunft anzuschauen.“