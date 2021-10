Nationalmannschaft: Trotz Flick-Effekt- bis zur Weltspitze fehlt noch viel - Kommentar

Die deutsche Mannschaft hat sich als erstes Team vorzeitig für die WM 2022 qualifiziert. Der Flick-Effekt ist deutlich zu sehen - aber: der Weg in die Weltspitze ist noch ein weiter. Ein Kommentar

Zufrieden und erleichtert wirkte Hansi Flick am Montagabend in den Katakomben der Tose Proeski Arena in Skopje. „Wir haben uns als erste Nation qualifiziert, das war unser erstes Ziel“, sagte der Bundestrainer. „Ich trinke jetzt erstmal ein Wasser, dann schauen wir weiter.“