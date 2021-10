DFB-Elf gelingt Qualifikation für WM 2022 in Katar nach Sieg gegen Nordmazedonien - Pressestimmen

Die deutsche Nationalmannschaft sichert sich als erste Nation die Teilnahme an der WM in Katar.

L‘Equipe: „Um sich schon am Montag für die WM in Katar zu qualifizieren, musste Deutschland in Nordmazedonien gewinnen und Armenien in Rumänien ausrutschen. Beide Bedingungen haben sich erfüllt. Deutschland hat allerdings Zeit gebraucht, um die Aufgabe zu lösen.“