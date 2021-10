Roger Federer: Tennis-Superstar fällt in Weltrangliste aus Top 10 wegen Hubert Hurkacz

Roger Federer fliegt aus den Top Ten in der Tennis-Weltrangliste. Der Schweizer wird ab der kommenden Woche nur noch als Nummer 11 der ATP-Welt geführt.

Hurkacz lässt Federer keine Chance

Erst im Juli hatte der Pole, der wiederum zum ersten Mal in den Top 10 gelistet sein wird, FedEx in Wimbledon glatt aus dem Turnier geworfen. Im dritten Satz fertigte er ihn dabei sogar mit 6:0 ab.

Jener Hurkacz feierte in Indian Wells nun in der dritten Runde einen Sieg gegen Francis Tiafoe (USA), während Federer die Punkte seines Finalseinzugs beim Turnier in Kalifornien von 2019 verletzungsbedingt nicht verteidigen konnte.