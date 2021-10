NFL: Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts dank Lamar Jackson mit Mega-Comeback-Sieg

Furiose Aufholjagd der Ravens beim Monday Night Game in der NFL: (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Star-Quarterback Lamar Jackson leitete dabei die bemerkenswerte Wende für die Ravens ein, denen so der vierte Saisonsieg in der laufenden Saison gelang. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Jackson führt Ravens zu Mega-Comeback

Dabei hatte der Spielmacher zunächst einen schwachen Start hingelegt, frühzeitig einen Fumble kurz vor der Endzone verloren und war auch sonst drei Viertel lang in der Offensive deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben.

Dann aber lief Jackson in der Schlussphase der Partie, als die Colts keine Mittel mehr fanden, doch noch zu grandioser Form auf - was auch an Teamkollege Mark Andrews lag.