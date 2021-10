NFL & Raiders-Coach Jon Gruden: Rücktritt nach Mail-Skandal

Diskriminierungsskandal in NFL

Der 58-Jährige zog nun die Konsequenzen, nachdem die New York Times Nachrichten veröffentlicht hatte, in denen sich Gruden sowohl rassistisch als auch sexistisch und homophob geäußert hatte.

US-Medienberichten zufolge hatte Gruden zwischen 2011 bis 2018 NFL-Commissioner Roger Goodell, mehrere Teameigner sowie zahlreiche weitere Personen beleidigt. Darüber hinaus seien in diesen E-Mails Nackt-Bilder von Frauen, darunter auch zwei Cheerleader des Football-Teams Washingtons, verschickt worden.

„Ich liebe die Raiders. Ich will keine Belastung für das Team darstellen. Ich danke allen Spielern, Trainern und den Fans der Raiders. Ich wollte nie jemanden verletzten“, versuchte der Trainer nun in einem Statement auf der Homepage der Raider die Vorfälle zu relativieren.

Las Vegas Raiders: Jon Gruden mit Rücktrit als Head Coach

Auf Instagram bezog dazu auch der Besitzer der Raiders Mark Davies in knappen Worten Stellung: „Ich akzeptiere Jon Grudens Rücktritt als Head Coach der Las Vegas Raiders.“

Bereits am Freitag hatte das Wall Street Journal enthüllt, dass Gruden den Chef der Spielergewerkschaft DeMaurice Smith rassistisch beleidigt hatte. In einer E-Mail schrieb er demnach, dass Smith „Lippen von der Größe von Michelin-Reifen“ habe.

Gegenüber ESPN bekannte Gruden daraufhin am Wochenende, dass er sich für seine Worte schäme und „keinerlei Züge von Rassismus“ in sich trage.

Üble Beleidigungen auch gegen NFL-Commissioner

Am Montagabend veröffentlichte die New York Times dann weiteren E-Mails des Headcoaches aus den Jahren 2011 bis 2018 mit diversen schwulen- und frauenfeindlichen Beleidigungen. Unter anderem hatte er NFL-Commissioner Roger Goodell als „Schwuchtel“ und „Pussy“ bezeichnet. In dieser Zeit war Gruden als Experte für den US-Sender ESPN tätig.